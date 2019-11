Romantika Kanal 2s: «Troonide mängu» Emilia Clarke särab südamlikus armastusfilmis «Mina enne sind»

Romantilise draama teleesilinastus! Louisa «Lou» Clark (Emilia Clarke) elab Inglismaa väikelinnas. Ilma selge sihita omapärane ja loominguline 26-aastane tütarlaps soovib aidata oma ühtehoidval perel hakkama saada. Ta läheb tööle kohalikku «lossi», kus ta hakkab hooldajaks ja seltsiliseks noorele rikkale ratastoolis pankurile Will Traynorile (Sam Claflin). Endise seiklusrikka noormehe asemel on nüüd alles küüniline Will, kes on elule käega löönud. Ühiste seikluste käigus muutuvad nende elud ja südamed oodatust rohkem.