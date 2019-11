Huumor Kanal 2s: «Neetud naabrid» ehk lapsevanemad asuvad võitlusse peoloomadest üleaedsetega

Mac ja Kelly on noored lapsevanemad, kelle kõrvalmajja kolib alatasa lärmakalt pidutsev tudengikorporatsioon. Ehkki alguses tundub, et tudengite ninamehe Teddyga on võimalik kuidagi kokkuleppele jõuda, siis pärast mõningaid pööraseid vahejuhtumeid muutub see täiesti võimatuks. Mõlemad pooled võtavad kasutusele karmimad meetmed, et üksteist naabruskonnast välja süüa.