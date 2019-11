Afganistanile Kuldgloobuse võitnud režissöör hindab PÖFFil Aasia filme

Hollywoodi välisajakirjanike ühingu tunnustuse pälvis nimekas Afganistani režissöör 2003. aastal filmi «Osama» eest. See on lugu afgaani tüdrukust, kes maskeeritakse poisiks, et ta saaks kodunt välja minna ja tööd leida, et oma ema ja vanaema üleval pidada – Talibani poolt naistele seatud piirangute kiuste.