Kuidas nii? Hollywoodi stuudioboss tahtis Julia Robertsit mustanahalise orjatari rolli

Just nii selgus Los Angeles Times'i intervjuust ajaloolise draama «Harriet» stsenaristi Gregory Allen Howard iga, kelle käsikirja järgi vändatud lugu nüüd viimaks suurele ekraanile on jõudnud. Film jutustab meie maailmajaos vähetuntud loo orjatar Harriet Tubmanist, kes esmalt pages ise ning seejärel aitas kodusõjaeelses Ameerikas teisigi orjasid aastaid vabadusse toimetada.

Rassism, palgalõhe ja seksuaalne ahistamine Hollywoodis on #metoo jt liikumistega viimaks paljastatud ning see annab lootust, et tulevikus tehakse üha kasvavas meelelahutustööstuses asju pisutki õiglasemalt. Kuivõrd tohutult on asjalood muutunud kasvõi 1994. aastaga, tõestab Howardi anekdoodina tunduv lugu sellest, missugusele ideele tuli üks juhtiva Hollywoodi stuudio juht tema «Harrieti» stsenaariumi peale.