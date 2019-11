Vilets karjäärisamm? «Troonide mängu» staar Kit Harington mängib läbikukkunud draamas piinatud teletähte

Paraku ei olnud kriitikud Dolani uusima taiesega vaatamata kõigele üldse mitte rahul ning film tehti üsna ühemõtteliselt maha ning praegugi seisab filmi lehel Rotten Tomatoes portaalis kõigest 19%-lise heakskiidu «mädaplekk». Publiku tunnustus küündib seevastu aga 69%-ni. Kuskil on ilmselgelt «käärid»: kuidas saab nii väärika seltskonna film olla nii vilets? Põhjuseid, miks Rotten Tomatoes hinded alati usaldada ei saa, on palju, ent kriitikute sõnum on sellegipoolest üsna selge: film on küll tehniliselt hästi tehtud, kuid liiga pikk ja kujuneb liiga enesekeskselt neurootiliseks ning kipub jääma veidi segaseks ja lihvimatuks. Mõni on nimetanud filmi ka Dolani eneseparoodiaks ning tema halvimaks filmiks, mis näikse olevat montaažilaual tuksi keeratud.



Kõige traagilisem on filmi puhul aga asjaolu, et maksis selle linaloo tegemine 35 miljonit dollarit, millest on film siiani turult tagasi tuua vaid hädise kümnendiku, sh Venemaalt. Ilmselt suudab USA levi asja veidi parandada, aga imet oodata ei maksa, kuigi mis on üliandeka Dolani mõistes halb, võib keskmise režissööri mõistes olla jällegi väga hea film. Igal juhul võib Kit Haringtonilt – kes hetkel filmib oma esimest, tuleval aastal ilmuvat Marveli-filmi «Eternals» – oodata korralikku hingepiina ja melodraamat, milleks ta aastaid Jon Snow rollis on saanud valmistuda. Ja eks melodraamat on ka vahepeal vaja ja kevadel otsad kokku tõmmanud «Troonide mängu» taganutjatel oma lemmikut näha.



Eesti kinodes filmi praegu teadaolevalt ei näe, ent hoiame kätt pulsil.