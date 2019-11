Sajandi väravaht Lev Jašini eluloofilm heidab pilgu suure sportlase keerulisele elukäigule

Täiesti tavaline 1929. aastal Moskvas sündinud töölisklassi poiss mängis sarnaselt kõigi oma eakaaslastega jalgpalli. Sarnaselt teistega tahtis ta olla just see, kes vastaste väravavõrku palle lennutab. Aga kus iganes ta ka ei mänginud – koduõuel, vabrikus või armees –, pandi Lev alati väravasse. Sest just sinna kuuluski Moskva Dünamo 1956. aasta olümpiavõitjast jalgpallur Lev Jašin ehk Must Ämblik, 20. sajandi parim väravavaht (FIFA 2000. aasta tiitel) ning läbi ajaloo Venemaa parim jalgpallur.