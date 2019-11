Nicolas Cage hakkab Nicolas Cage'ist rääkivas filmis Nicolas Cage'i mängima?

55-aastase Oscari-võitjast Cage'i uut rolli peab Guardian mehe elu rolliks: näitleja peaks hakkama mängima iseennast filmis, mille pealkiri on kuulduste kohaselt «Unbearable Weight of Massive Talent» ehk eesti keeli «Tohutu ande talumatu koorem». Süžee kohaselt võtab Nicolas Cage filmis vastu miljon dollarit ühe mehhiklasest superfänni sünnipäevapeol osalemise eest. Peol kisuvad asjalood aga kangesti kummaliseks ning isegi ohtlikuks, mille tulemusena peab näitleja järgemööda kehastuma oma tuntuimateks tegelaskujudeks, et oma nahka päästa. See pole aga siiski veel kõik! Cage'i karakteril on filmis väidetavalt pooleli läbirääkimised Quentin Tarantinoga, kelle filmis kehastaks Cage samuti iseennast, aga lausa topeltrollis, vesteldes pidevalt iseenda 1990ndate egomaniakaalse versiooniga, kes nahutab siis «tänapäeva» Cage'i selle eest, et too enam nii suure kaliibriga staar pole nagu vanasti.