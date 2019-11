Eesti monteerija Marion Koppel sai Anna Hintsi «Jää» eest Prantsusmaal auhinna

Auchi lühifilmide festival toimub 2011. aastast ja programmi võetakse lühifilme, mille pikkus on alla 20 minuti. Auchi auhind on «Jää» jaoks esimene preemia montaaži eest, mille au kuulub Anna Hintsi kursusekaaslasele, monteerija Marion Koppelile.

«Jää» on valitud seni juba 91 festivalile, neist 86 festivalil on film olnud võistlusprogrammis. Hetkel on «Jää» võitnud juba 13 auhinda üle maailma: Prantsusmaal, Argentiinas, Kanadas, Belgias, Indias, Itaalias, Eestis, Norras, USAs ja Rumeenias. Sealhulgas valiti «Jää» parimaks lühifilmiks 2018. aasta Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal. Lisaks parima lühimängufilmi tiitlitele on «Jää» festivalidelt saanud nii kaameratöö, muusika, helikujunduse kui ka režii eest.

Anna Hintsi «Jää» võtted FOTO: Tapani Launonen

Kevadel EFTAga pärjatud Anna Hintsi lühifilmis «Jää» mängib Mait Malmsten süütunde käes vaevlevat Harrit, kes pole peale lahutust oma 10-aastase pojaga (näitleja Indrek Ojari poeg Aksel Ojari) piisavalt aega veetnud. Et kaotatud aega tasa teha, viib ta poisi talvisele retkele üle jäise mere. Olles harjunud kõike kontrollima, seisab Harri jääväljal vastamisi jõududega, mida ta kontrollida ei suuda.

«Jää tuletab meile meelde, et maapind meie jalge all võib iga hetk puruneda ning seda, kui oluline on öelda «ma armastan sind», kuni selleks on veel võimalust,» sõnas režissöör Anna Hints.

Film on üles võetud täielikult jäätunud merel Põhja-Soomes, kuna Eestis polnud võtete ajal talvel jääteed.

Anna Hints «Jää» võttel FOTO: Tapani Launonen

Anna Hintsile on «Jää» esimene lühimängufilm peale Balti Filmi- ja Meediakooli režii eriala lõpetamist. Anna on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia erialal ning olnud tegev enne filmikooli kaasaegses kunstis. Anna teeb lisaks muusikat naistrios Eeter, kellega loodi muusika filmile «Tuulte tahutud maa» ja saadi selle eest parima filmimuusika nominatsioon 2019. aasta EFTA-l. Anna on ka üks kuuest naissoost režissöörist, kellega koos valmis Eesti Vabariik 100 raames dokumentaalfilm «Juured».