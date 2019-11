Vaata kava: Filmimaailma tipptegijad viivad Tallinnas läbi põnevaid meistriklasse

Lisaks toimuvad esmakordselt koostöös Euroopa Filmiakadeemiaga meistriklassid, kus astuvad üles EFA auhinnavõitjad. EFA meistriklasse on oodatud kuulama filmitööstuste professionaalid, kunstiakadeemia tudengid ning kõik, kel on huvi kostüümikunsti, grimmi, visuaalefektide või moe vastu.

Auhinnatud kostüümikunstnik Stefanie Biekeri meistriklass Out of Fashion / Fashion versus Costume uurib lähemalt moe- ja kostüümidisaini erisusi, lähtudes kahest näitest: Cate Shortlandi filmist «Lore», mis kajastab teise maailmasõja lõpuperioodi, ja kaasaega peegeldavast Katrin Gebbei filmist «Pelican Blut». Grimmikunstnik Dalia Colli ja juuksestilist Daniela Tartari meistriklass Dream Team Makes the Dreamworkselgitab auhinnatud filmi «Dogman» näitel käsikirja põhjal karakteri loomist. Visuaalkunstnik Peter Hjorth, kelle tööde hulka kuulub ka filmide «Melanhoolia», «Antikristus», «Nümfomaan I» ja «Piir» visuaalefektide loomine, räägib meistriklassis valdkonna viimastest trendidest.

Euroopa Filmiakadeemia ekspertide kõrval jagavad Industry@Tallinn & Baltic Eventil oma teadmisi ka teised tipptegijad. Osana seriaalimaailma tutvustavast TV Beats Forumist toimub stsenaristi ja produtsendi Ben Harrise meistriklass. Enam kui 15-aastase kogemusega Harris selgitab, kuidas writers room aitab kaasa võimalikult hea stsenaariumi loomisele. Ben Harris alustas oma karjääri Sky One'i auhinnatud draamaga «Dream Team», kus ta viis sisse ameerika stiilis writers room süsteemi.

Noorte filmitähtede programmi Black Nights Stars osana toimub kahel korral Oscarile kandideerinud operaator Dante Spinotti meistriklass, kus ta jagab näpunäiteid nii operaatoritele kui ka näitlejatele. Dante Spinotti kandideeis Oscarile filmide «Los Angelese räpased saladused» ja «Insaider» operaatoritöö eest, lisaks on ta võitnud BAFTA ning mitmeid teisi rahvusvahelisi auhindu.

Music Meets Filmi raames toimuvad kahe rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja meistriklassid. Ameerika multi-instrumentalist ja helilooja Michael McEvoy läheb sügavuti teemade kasutamisega filmimuusika partituuris ja uurib lähemalt leitmotiivide maailma – kuidas režissöörid ja heliloojad saavad neid kasutada tööriistana, et juhtida dramaturgiat filmis ja muusikas. Briti helilooja Tom Player kõrvutab oma meistriklassis kaht erinevat maailma – komponeerimine füüsilises- vs virtuaalmaailmas, live-kontsert vs programmeeritud muusika, «traditsiooniline» helilooming vs filmi- ja telemuusika.

Fotografiska Tallinn: Still Meets Film fookuses on filmitootmise käigus loodav fotomaterjal ehk filmi stillid. Fototööstuse omaette haruks peetavat valdkonda tutvustavad meistriklassis Kris Dewitte ja Fabrizio Maltese, kes jagavad oma parimaid praktikaid ning avavad filmistseenide «külmutatud hetkede» tagamaid. Kris Dewitte on pildistanud filmide tegemise käigus hulgaliselt portreesid ja teinud fotograafina üle 100 filmilavastuse. Ta on teinud portreesid sellistest filmimaailma tegijatest nagu Johnny Depp, David Lynch, Quentin Tarantino, Morgan Freeman, Charlize Theron, Jack Nicholson, Peter Jackson, Martin Scorsese, Halle Berry, Matt Damon ja paljud teised. Fabrizio Maltese, vabakutseline fotograaf ja dokumentalist, töötab nii filmidega kui ka filmifestivalidel Canness, Berliinis, Torontos ja Veneetsias. Ta on ainsa fotograafina kahel korda võitnud Veneetsia filmistaaride portreteerimise auhinna – aastal 2005 Isabelle Hupperti portree ja aastal 2012 Nicolas Cagei portree eest.

Infot meistriklasside täpse toimumisaja ja -koha kohta leiab Industry@Tallinn & Baltic Event programmist. Meistriklasside osalemiseks ei ole vaja akrediteeringut, piisab Industry@Tallinn & Baltic Event päevapiletist, mille saab osta Industry@Tallinn & Baltic Event veebilehelt.