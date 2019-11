Esimene foto: Vaata, milline näeb välja Bollywoodi Forrest Gump

Kas Bollywoodi versioon saab kuidagi võrreldav lääneliku versiooniga, ei ole veel teada, küll aga on peaossa üles leitud kohalik «Tom Hanks», kelle näoga plakat filmile juba valminud on, vahendab The Hollywood Reporter. Selleks on Bollywoodis vägagi tuntud, juba üle 30 aasta filmides üles astunud ning seejuures ka Hiinas menukas 54-aastane näitleja Aamir Khan.