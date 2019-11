Kinokassa TOP: Õige minek! Võidusõiduhitt «Le Mans '66» tõmbas Eestis kohe stardis 7000 sisse

Lisaks Fordi ja Ferrari ajaloolisele mõõduvõtmisele aitasid edetabelit värskendada veel kaks uut filmi: uue põlvkonna Charlie inglite spioonimöll ning humoorikas muinasjutufilm. Juba pikemat aega esiseitsmes püsinud «Jokker» ja «Pahatar: Kurjuse käskijanna» tõmbavad aga tänaseni tublisti huvilisi suure ekraani ette, kusjuures esimest neist (millest on kogu maailma lõikes saanud enimteeninud keelureitinguga koomiksifilm) on juba vaatama jõudnud enam kui 95 000 inimest.

Tõsielul põhinev «Le Mans '66» räägib ajast, mil Ford Ferrari vastu sõtta läks. See on lugu lennuka visiooniga autoehitajast Carroll Shelbyst (Damon) ja kartmatust võidusõitjast Ken Milesist (Bale), kes trotsisid suurkorporatsiooni bürokraatiat, füüsikaseadusi ja isiklikke deemoneid, et ehitada Ford Motor Company jaoks revolutsiooniline võidusõiduauto, millega minna vastu Enzo Ferrari loodud võidukatele neljarattalistele Prantsusmaal, legendaarsel Le Mans'i 24 tunni võidusõidul.