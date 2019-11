Vahvas seikluses «Tabaluga» võitleb varese kasvatatud väike lohe kurja lumememme vastu

Kaugel-kaugel, imelisel Rohemaal elab väike lohe Tabaluga. Tal on kaks suurt soovi: õppida lendama ja tuld sülitama. Vares Rambo, kes on lohe üles kasvatanud, võiks ta küll kunagi lendama õpetada, aga tulesülgamisõpetaja leidmine on keeruline, sest Tabaluga on viimane omasugune.