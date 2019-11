Pingelises Vene draamas «Hooaja lõpp» püüavad kolm õde Balti provintsist Venemaale putkata

Väikeses provintsilinnas ei ole neil oma eesmärkide saavutamiseks mingeid väljavaateid, seetõttu tuleb tegutseda, enne kui on liiga hilja. Õed usuvad, et suudavad leida endale Venemaal väärilise koha, luua kasulikke tutvusi ja hea õnne korral ka tõelise armastuse leida. Tüdrukud on sündinud Nõukogude Liidus, kuid pärast selle lagunemist tuli pereisal kolida Baltikumi, mis määras suuresti ka tüdrukute tuleviku. Näib, et kusagil on uus maailm, kus pole kohta üksindusele ega kurbusele. Ehk õnnestub ka neil kunagi saada tõeliselt õnnelikeks inimesteks. Ümbritsevad inimesed ei suuda mõista, miks tüdrukud lihtsalt kõike ei jäta ja kodumaale ei koli, kui nad sellest unistavad. Kuid see ei ole nii lihtne. Saatusele meeldib inimestega vingerpussi mängida ja see juhtum ei ole erand. Möödunud aastate trauma, hirm tuleviku ees ja ootamatud katsumused teevad tüdrukute plaanid põrmuks. Kas nad ei saagi kunagi oma unistust täita?