Fotod: Pierce Brosnani sarmikad pesamunad poleerivad tänavu Kuldgloobusi

Kuldgloobuste saadiku ehk sisuliselt lavaabilise traditsioon sai alguse juba 1963. aastal ning alates 1971. aastast valitakse igal aastal mõne tuntud filmistaari võsu – varasemalt siis vastavalt kas Miss või Mister Kuldgloobus, vastavalt sellele, kas au läks neiule või noormehele (alates 2018. aastast muudeti tiitel Kuldgloobuse Saadikuks). Viimastel aastatel on selle erilise au osaks saanud näiteks Idris Elba, Dwayne Johnsoni ja Sylvester Stallone'i lapsed.

Pierce Brosnani pojad on esimesed, kes tiitlit jagavad: nii lähevad 18-aastane Paris Brosnan ja 22-aastane Dylan Brosnan, kes mõlemad on hetkel tudengid eri ülikoolides, lavale kahekesi ning teevad seejuures koostööd heategevusorganisatsiooniga FEED, mis on pühendunud näljahäda leevendamisele laste seas.