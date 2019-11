Galerii: PÖFFil esilinastus dokumentaalfilm «Pikim laine» - vaata, kes olid üritusel kohal!

Purjelauasõitjana 13-aastaselt surfimaailmas ilma teinud Naishist on lõpuks valminud mõtlik ja inspireeriv dokumentaalfilm «Pikim laine», mis järgib 50ndates Naishi ajal, mil teda kimbutasid vigastused ning raskused eraelus.

Just täna on Tallinnas Pimedate Ööde filmifestivalil «Pikima laine» Euroopa esilinastus ja loomulikult on kohal ka kangelane ise.