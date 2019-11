Galerii: Vaata, kes käisid Tallinnas surfilegend Robby Naishi doki «Pikim laine» Euroopa esilinastusel

Staarrežissöör Joe Berlingeri uus, inspireeriv ja mõtlik dokumentaalfilm heidab pilgu veespordi ühe elava legendi, 56-aastase ameeriklase Robby Naishi nelja aastakümnega elatule ja saavutatule. Ohtrate auhindade ja tunnustusega pärjatud sportlane vaimustub surfamisest ka pärast pikka karjääri ja leiab selles alati midagi uut ja imetlusväärset. Võib öelda, et tegu on isegi ekstreemspordi pioneeriga, sest ajal, mil sellest eriti midagi ei teatud, suutis tema juba korda saata uskumatuid tegusid. Purjelauasõitjana juba 13-aastaselt surfimaailmas ilma teinud Naishi on pika karjääri jooksul siiski kimbutanud ka vigastused ning raskused eraelus. Sport kasvatab ja õpetab, pakub motivatsiooni, sisu ja eneseteostuse võimalust. Uhkete kaadritega film toob selle ekraanile kogu ilus ja võlus.