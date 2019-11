Celine Dion lahendas iidse «Titanicu» debati: kas Jack oleks võinud ellu jääda?

Kes mingil müstilisel põhjusel või nooruse tõttu pole tuttav 11 Oscarit võitnud 1997. aasta hittfilmi «Titanic» sisuga, siis tegu oli vaese poisi Jacki (Leonardo DiCaprio) ning kõrgklassi neiu Rose'i (Kate Winslet) armastuslooga 1912. aastal Atlandi ookeanis teel Inglismaalt New Yorki põhja läinud reisilaeval. Neiu pääses eluga vaid tänu vees hulpivale uksele, millele ta end vinnata suutis: noormees aga jäi vette ning suri. Kuna uks oli ükslugu lai, siis on filmifännid ammu vaielnud selle üle, kas ka Jack poleks ikkagi pidanud sellele mahtuma ja süüdistatud on isegi Rose'i, et too elu ja surma hetkel laiutas.