Nädala uued filmid: Surmnaljakas Addamsite suguselts, postapokalüptiline Moskva, hirmus põnev võmmimärul ja PÖFF

Koos pimeda novembriga läheneb ka aeg, mil ilmavalgust näeb animeeritud koguperefilm «Addamsite suguvõsa» (The Addams Family), mis toob armastatud õuduste perekonna uuesti suurele ekraanile.

Charles Addamsi poolt loodud perekond ärkas ellu 1938. aastal, üherealiste koomiksitena The New York Times'i veergudel, olles satiiriliseks vastandiks 20. sajandil juurutatud ideaalsele perekonnamudelile. Alates 60ndatest on õudustesse kalduv aristokraatlik perekond seigelnud teleseriaalides ja filmides, samuti multikates ja arvutimängudes. Matroon Morticia, sünge peretütar Wednesday ja näppudel ringi sibliv ja koduloomana peetav käelaba Thing ning teised pereliikmed on vaat et sama kuulsad kui Simpsonid.

Apollo Kinodes alates 22. novembrist 2019.

Režissöör Brian Kirki käe all on valmimas uus põnevusfilm «21 silda» (21 Bridges), mis jõuab algselt plaanitud septembri asemel ilmavalgust hoopis hilissügisel.

Filmis «21 silda» asub probleemne New Yorgi politsei uurija (Chadwick Boseman «Must Panter», «Tasujad: Lõppmäng») pärast ulatusliku ja ootamatu vandenõu paljastamist üle linna võmmitapjate paari jahtima. Peagi aga pole enam selge, keda tema jälitab ja kes teda jälitavad. Otsingu käigus võetakse kasutusele äärmuslikud meetmed, et tapjad ei saaks Manhattanilt lahkuda. Võimud sulgevad kõik 21 silda, et keegi kuulsale saarele ei pääseks ega saaks sealt minema.

Vene kinodes menukas ulmemärul «Valvepost» (Аванпост) jutustab apokalüptilise loo planeedi Maa viimsest tsivilisatsioonist, mis paikneb mõistagi Moskvas.

Side Maa suuremate asustatud punktide vahel katkeb. Kosmonaudid teatavad orbiidilt, et näevad ülevalt Ida-Euroopas väikest ringi meenutavat laiku. See, mille sõjaväelased ringist väljaspool eest leiavad, on šokeeriv. Kõikjal – kauplustes, autodes, haiglates ja raudteejaamades – on jälgi kokkupõrgetest. Kes või mis hävitab enda teel kõik elava? Ja kui kaua suudab inimkonna viimane eelpost vastu pidada?