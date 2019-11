Peitke oma naised, lapsed ja tuvid! Ryan Reynolds külvab «6 Underground» promoks Itaalias kaost

«Ajalugu, ilu ja vaikus!» meelitab klipp Itaaliasse ning järgneb kohutav tagaajamine, kus ei säästeta naisi, lapsi, tuvisid, antiiki, nunnasid ega piduriklotse. Ameerika turistid, kel isegi just parem maine pole, saavad selle klipiga kõvasti «puid alla», ent võtkem rahulikult – tegu on huumori ja eriefektidega, kõik on kenasti kinni makstud ja Itaalia saabas hulbib ikka omal kohal Vahemeres.



Tegu on ilmselgelt destruktsioonirohke spioonikaga, mille on kirja pannud «Deadpooli» stsenaristid Paul Wernick ja Rhett Reese. Peaosas mängib Ryan Reynolds, kes teenib filmiga sellise summa raha, et lendas taaskord kenasti Hollywoodi enimteenivate staaride edetabeli etteotsa. Loos, kus oma mineviku luurekarjääri kasuks kustutanud kuus spiooni kannavad nummerdatud nimesid (Üks, Kaks jne), astuvad üles veel näitlejad Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi ning Dave Franco.