Filmikägu: Külas hundiemand Tiina Lokk, kes räägib, miks araabia kino vaatamist väärib

«Linnadest kostub huntide ulumist. Järelikult on alanud PÖFF ja Filmikägul on taas aeg käopessa kutsuda «hundiemand» Tiina Lokk. Uudistenurga täidavad «Sõprade» võimalik taasühinemine, Adam McKay «mida põrgut?!?» triloogia viimane osa, Mark Wahlbergi liitumine filmiga «Uncharted», Paul Thomas Andersoni uus asi, Spike Lee hiphopi Romeo ja Julia, vendade Coenite lahkuminek ja vendade Russode uus dokumentaal. PÖFFi tõttu on tavakava pisut hõredam, aga üht-teist siiski leiab. Juttu tuleb õudukast «Nemad», «Charlie inglite» taastulemisest ja James Mangoldi värskeimast nimega «Le Mans '66»,» tutvustavad saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.