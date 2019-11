PÖFF tuleb telekasse: Pealinna vallutav filmifestival jõuab tänasest vaatajateni üle Eesti

Terve festivali vältel on Elisa kaabelvõrgus, Klassik Üle õhu klientidele ning Levira vabalevis kättesaadav PÖFFi telekanal, mille vahendusel on võimalik osa saada A-kategooria filmifestivali melust ja programmisoovitustest ning nautida väärtfilme.

Kodumaisest filmikunstist on esindatud teiste seas «Kirsitubakas», «Minu näoga onu», «Päevad, mis ajasid segadusse» ja «Kuku: mina jään ellu».

PÖFF TV koordinaatori Triin Kadaja sõnul on PÖFF TV eesmärgiks viia festival ka nende inimesteni, kellel pole võimalik sellest osa võtta. «Loodan väga, et intervjuud festivali külastavate autoritega on haaravad ka ilma filme nägemata ja äratavad huvi festivali rikkaliku programmi vastu,» ütles ta.