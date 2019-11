Asi selge: Loe, mis pealkirja hakkab kandma Nolani «Tenet» eesti keeles ja ametlikku lühisünopsist

Juba juunikuust alates võttes olnud innovatiivne spioonipõnevik, mida filmiti pea terve juulikuu ka Tallinnas – Olevist kiriku (KIRIK!) torni näeb juba kõige esimeses tiiseris, mida aga netis ametlikult üleval ei ripu –, saab olema Christopher Nolani 11 täispikk mängufilm ning tema seni kõige kallim. Kui uskuda meediast läbi käinud eelarvespekulatsioone, siis saab tegu olema üleüldse ühe kallima filmiga, mis Hollywoodist kunagi tulnud. Linalugu filmiti üles 70 mm filmilindile ja IMAXi formaadis ning seda seitsmes riigis, sh Indias, kus võtete jaoks Mumbai südalinn kinni pandi.

Internet kubiseb uudiste vaeguses (Nolan kipub olema oma projektide osas väga salatsev) fännide ootusärevusest palavikulistest teooriatest, milline film tuleb. Kuna võtetelt lekkinud videojäädvustused kinnitavad, et Nolanil on taaskord käsil aja ja ruumi nihestamine. Ka filmi pealkiri on palindroom ehk loetav mõlemat pidi samamoodi ja ka tiiseris nähtav liikumine viitab ajas edasi-tagasi rändamisele, siis usutakse, et ka film ise on n-ö vaadatav mõlemat pidi. Mismoodi see peaks võimalik olema, ei oska siinkirjutaja ette kujutada, ent selleks ongi maailmas olemas Christopher Nolan.

Ent tulles pealkirja juurde veel tagasi: «Tenet» tähistab uskumust, dogmat või mingi veendumuse alussammast (SAMMAS!) ning vihjab arvatavasti siis veendumusele, et aeg liigub ühes suunas. Pealkirja kuju on siin oluline, ent mitte otseselt möödapääsmatu. Millist pealkirja hakkab see kandma Eestis? «Aiassadassaia» oleks ehk liiga... puust ja punaseks. Üldsegi on peakirja originaal ehk «Tenet» juba igale maarjamaalasele tänaseks templina mällu vajutatud.

Filmi Eesti levitaja ACME Film kinnitas Apollo Kinoportaalile, et filmi peakirjaks jääbki ka Eestis «Tenet», nagu seda tänaseks kõik teavad.

Juba on filmile olemas ka eestikeelne lühisünopsis:



Tenet’i tähendus: tõekspidamine või õpetus, mida organisatsiooni liikmed või kindla elukutse esindajad järgivad.



Treilerit, arvatakse, võib oodata olla detsembrikuus.