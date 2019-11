Apollo Kino Baltikumi turundusjuht Anett Kutti: lätlased ja leedukad söövad popkorni teisiti

«Euroopa kõrgema kinokülastuste arvuga riikide sekka tõusnud eestlased on väga agarad kinoskäijad (2,75 külastust elaniku kohta), samas kui Leedus on kinokülastuste arv 1,4 ja Lätis 1,3 ühe elaniku kohta aastas. Mis on ka mõistetav, kuna meie naaberturgude kinod ei ole sama mõnusad, värsked ja moodsad nagu Eestis, mistõttu eelistavadki lätlased ja leedukad filmimaailma meelelahutust pigem elutoas teleri ees nautida. Samas on Läti ja Leedu kinopublik palju emotsionaalsem, minnes kaasa erinevate teemaõhtute ja eriüritustega ega pea paljuks tulla näiteks Halloweeni õhtul kostümeeritult kinno,» rääkis Kutti.