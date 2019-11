Tom Hanksi kõige südamlikum roll? Tõsieluline draama «Tõeline sõber» äratab usu inimlikku headusesse

See on inimlik ja hingepugev lugu sellest, kuidas headus võidab küünilisuse: läbipõlenud ajakirjanik Tom Junod (Emmy-võitja Matthew Rhys) suunatakse tegema ajakirja jaoks portreelugu Rodgersist (kahekordne Oscari-võitja Tom Hanks), kes näitab kibestunud kirjatsurale, mis on tõeline südamlikkus ning taastab tema usu headusesse. Kõlab lausa üllatavalt naiivselt, aga niisugune see lugu tõesti ongi.





Mister Rogersi lesk on öelnud, et Tom Hanks on ideaalne näitleja tema kadunud kaasat kehastama. Kriitikud on Hanksi ülesastumist väga kiitnud ning arvestades, kui paljud ameeriklased on kasvanud usus Mister Rogersi headusesse, võib päris kindel olla, et Oscaritel linalugu vähemalt mainitud saab.