4 soovitust: Just Film toob kinolinale vahvad lasteseiklused üle maailma

Kliki filmi pealkirjale, et näha rohkem infot ja seansside aegu. NB! Filmid on originaalkeeles ning subtiitritega, seega tasuks noortel vaatajail juba neid lugeda mõista.

Tänavuse festivali üks suuremaid perefilme on saanud paljudel mainekatel festivalidel publiku sooja vastuvõtu osaliseks. Film põhineb samanimelisel Austraalia muinasjutul. Korraga hakkab vanahärra Michael nägema pilte oma elust, mida ta seletada ei oska, justkui temaga oleks temaga midagi eriskummalist. Tasapisi hakkab talle meenuma tema ammu unustusehõlma vajunud muinasjutuline lapsepõlv. Ta meenutab oma parimat sõpra, kelleks ei olnud keegi muu kui härra Percival, täiesti harilik pelikan. Uskumatud ja ennekuulmatud seiklused võivad kinolinal alata!

Tim ja Willi on kaks täiesti erineva iseloomu ja taustaga poissi, kes erinevatel põhjustel eliitkooli vastu võetakse. Enne kui poisid isegi tuttavaks jõuavad saada, röövitakse Willi isa, kelle vabastamise eest küsitakse üht kindlat ja väga hinnalist eset tema kunstikogust. Juhtumisi läheb nii, et Tim on ainuke, kes usub Willi versiooni, et politsei on valedel jälgedel ning aitab tal alustada eraviisilist uurimist. Nendega liituvad uurimise käigus veel politseiuurija tütar Gaby ning geenius Karl. Suurepärane tiimitöö viib julge neliku lahendusele lähemale, aga igal sammul kasvab ka oht.

Vahetult enne Una 9ndat sünnipäeva kistakse tüdruk sündmuste keskele, millest poleks osanud undki näha. Kõigepealt näeb Una, kuidas pesuehtsad tulnukad ta vanaisa röövivad ning seejärel kukub ta ema kokku ning viiakse raskes seisundis haiglasse, mis võib tähendada, et kaks juhtumit on omavahel seotud. Lisaks leiab Una väikest palli meenutava tusase roboti, kel on millegipärast samuti vanaisa leidmisega tuli takus. Koos asuvad nad tormilisele teekonnale, kuid aeg tiksub – vanaisa leidmiseks on vaid 24 tundi.