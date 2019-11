Tutvu kandidaatidega: Tallinnas selgub tänavune Baltimaade parim film

Kuue Eesti, viie Leedu ja nelja Läti filmi seas, mis Tallinnas ekraanile jõuavad, on üheksa pikka mängu- ja viis dokumentaalfilmi, lisaks üks animafilm. Programm, mis sisaldab kolme riigi viimase aja huvitavamaid töid, on kokku pandud PÖFFi Leedu agendi Edvinas Pukšta soovituste järgi.

Eestit esindavatest filmidest kolm jõuavad siinse publiku ette esimest korda. Ksenija Ohhapkina dokumentaalfilm «Surematu» näitab, kuidas tänapäeva Venemaal kasvatatakse massiinimesi, kelle peamine eesmärk on sündida, töötada ja vajadusel ka surra riigi hüvanguks. Riho Västriku produtseeritud film on juba võitnud Karlovy Vary festivalil parima dokumentaalfilmi auhinna ning on esitatud ka Eestit endama Oscaritel (koos Tanel Toomi «Tõe ja õigusega»).

Manfred Vainokivi dokumentaalfilm «Kirjanikuga voodis» elab kaasa kirjanik Peeter Sauterile, kes isikliku elu madalseisu ületamiseks võtab ette eriskummalisi avantüüre. Tragikomöödia maailmaesilinastus on neil päevil ühel tuntumal dokumentaal- ja animafilmide festivalil DOK Leipzig, mille pikkade filmide võistlusprogrammi see on valitud.

«Sipelgapesa» autori Vladimir Loginovi uus dokumentaalfilm «Praasnik» toob vaataja ette värvika maailma, millest enamik eestlasi pole kuulnudki – Maardu linna suure sügislaada, kus on isegi oma missivõistlus. Eestis juba esilinastunud filmidest on kavas mängufilmid «Tõde ja õigus» (rež Tanel Toom), «Skandinaavia vaikus» (Martti Helde) ja «Ükssarvik» (rež Rain Rannu).

Lätit esindavatest filmidest on tuntumad Juris Kursietise Cannes'i filmifestivalil esilinastunud mängufilm «Oleg», mis räägib Belgiasse tööd otsima läinud Läti Kalevipoegadest ning Gints Zilbalodise animafilm «Ära» poisist ja väikesest linnust, kes rändavad mootorratta seljas läbi müstilise saare. Viimane on juba linastunud pea kõigil olulisematel anima-, aga ka fantaasiafilmide festivalidel. Tähelepanuväärne on, et kogu film kuni muusikani välja on valminud ühe mehe 3 ja poole aasta pikkuse kätetööna.

Laila Pakalnina dokumentaalfilm «Lusikas» jälgib tavalise plastmasslusika elutsüklit valmimisest prügikasti viskamiseni. Jānis Ābele mängufilm «Jelgava 94» kujutab Läti teismeliste tormilist elu 1990ndate keskel, kui kõigi meeli vallutab heavy metal.

Põhineb Jānis Joņevsi samanimelisel populaarsel raamatul, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Film kandideerib koguni üheksas kategoorias Läti mainekaimale filmiauhinnale Lielais Kristaps, mille võitjad kuulutatakse välja novembris. «Oleg» on esil kaheksas kategoorias.

Leedu filmikunsti paraadi juhatab 68-aastane klassik Algimantas Puipa, kelle film «Teisel pool vaikust» põhineb Rootsi kirjaniku Torgny Lindgreni raamatul «Kumalasemesi». Ühes peaosas 79-aastane Leedu teatri- ja filmilegend Juozas Budraitis, keda mitu põlvkonda eestlasi mäletab filmidest «Keegi ei tahtnud surrra», «Kilp ja mõõk» või «Legend Ulenspiegelist», aga ka Tallinnfilmi töödest «Tütarlaps mustas» ja «Näkimadalad».

Rahvusvaheliselt tuntuim Leedu film on Aistė Žegulytė dokumentaalfilm «Animus Animalis ehk lugu inimestest, loomadest ja asjadest», mis on linastunud mitmel nimekal festivalil ja võitnud ühe Brüsseli festivali peaauhindadest. Karolis Kaupinise mängufilm «Nova Lituania» põhineb intrigeerival ajaloolisel faktil: kahe sõja vahelisel ajal levitas Leedu geograaf Kazys Pakštas ideed rajada Ameerikasse või Aafrikasse Leedu koloonia, kuhu saaks näiteks sõjaohu eest ümber asustada kogu leedu rahva.

Veel esindavad Leedut Tomas Vengrise mängufilm «Kodumaa» ja Ignas Jonynase mängufilm «Nähtamatu», millest esimene esilinastus Busani ja teine San Sebastiani festivalil.