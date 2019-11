Intervjuu Taani efektivõluriga: loodan, et varsti töötame välja lahenduse, et filmide pärast peaks vähem lendama

Kuidas sinu tavapärane tööpäev välja näeb? Kas filmitööstuses üldse eksisteerib taolist asja?! Võib-olla peaksin küsima hoopis niipidi – milline tööpäev on olnud kõige hullumeelsem?

Mõned päevad kätkevad endas vaid koosolekuid ning on väga tavapärased kontoripäevad, aga oskan ka seda nautida. Kui mõelda aga kõige hullumeelsemale päevale.. Üldiselt ma arvan, et nendeks võib lugeda võttepäevi, mil samaaegselt toimub väga mitme kaameraga filmimine. Kui aga konkreetsem olla, siis näiteks filmi «Tantsija pimeduses» ühel võttepäeval kinnitasime liikuva rongi külge 100 kaamerat. See oli pöörane! Juba ainuüksi kaamerate seadistamine oli paras vägitükk. See-eest kõigiga, kellega tol päeval töötasime, tekkis väga tugev emotsionaalne side ning usun, et mitte keegi meist ei unusta seda päeva eal. Tantsijate ja muusikute kohaolu tegi selle kõik lisaks veel niivõrd ilusaks, et tekkis tahtmine nutta.

Millised on sinu jaoks kõige suuremad inspiratsiooniallikad?

Iga projekti jaoks püüan leida erinevaid: veedan väga palju aega teadusuuringuid lugedes ja erinevaid lahendusi katsetades, kuid enamasti lasen kunstilisel inspiratsioonil tulla minuni läbi inimeste, kellega töötan.

Mis on sinu arvates suurimad raskused saavutamaks edu visuaal- ja eriefektide vallas? Kas on mingeid levinuid vigu, mida algajad ikka ja jälle tegema kipuvad?

Kuigi minu töö seisneb peamiselt eelproduktsioonis, kontseptualiseerimises ja töötlemises, siis arvan, et kõige olulisem on teadvustada ja teha läbi kogu filmi tegemise hirmutav reaalsus. Mul on näiteks väga hea meel, et olen saanud töötada filmis valgustusega – see on miski, millest film ja hea pilt alguse saavad.

Maailmas peetakse hetkel igas valdkonnas tuliseid diskussioone jätkusuutlikuse teemal – kuidas olla enda töös võimalikult loodussõbralik ja säilitada eetilisust. Kas see teema on esile kerkinud ka filmitööstuses?

Rääkides konkreetselt minu valdkonnast, siis leian, et tänu visuaalefektidele hoiame kokku väga palju ressursse. Loodan, et peagi töötame välja ka lahenduse, mille abil ei peaks filmitööstuses tegutsevad inimesed niivõrd palju lennureise pidevalt ette võtma.

Oled selleaastase PÖFF BlackWalki koolitusprogrammi, mille eesmärk pikas perspektiivis on arendada kohalikku haridussüsteemi justnimelt filmi vallas, üks koolitajaid. Kui oluline see idee sulle tundub?

Läksin selle ideega kaasa, sest arvan, et iga aspekt filmitööstuses vääriks ja vajaks tegelikult paremaid haridusvõimalusi. Minu jaoks on oluline mitte õpetada ainult konkreetseid oskusi – kuigi ka see on väga tähtis –, vaid ka seda, kuidas kasvatada teadmisi ja luua võrgustikku enda ümber. Igasugune käsitöö ja kunst on pidevas arengus, mistõttu on äärmiselt oluline koguda laiahaardelisi teadmisi ning puutuda kokku erinevate inimestega. Enda oskustepagasit tuleb pidevalt uuendada.

Milline on sinu soovitus kellelegi, kes alles unistab alustada karjääri visuaal- ja eriefektide vallas?

Esiteks, ära karda pöörduda koostööettepanekuga inimeste poole, keda imetled. Teiseks, õpi selgeks mõni spetsiaalne tarkvara, näiteks «Nuke». Ja siis mine tööle, kuhu vaid saad, ning ümbritse end heade inimestega.

Ja lõpetuseks üks lihtne küsimus (või kas ikka on?) – mis on sinu enda kõigi aegade lemmikfilm?

Lemmikuid on tegelikult vähe, kuid arvan, et Andrei Tarkovski on täielik lagi! Siiski ei sooviks ma kunagi temasarnaselt töötada – see sai talle praktiliselt saatuslikuks. Kuid tema filmid on suurepärased näited sellest, kuidas oma visiooni jälgides ning mitte alla andes on võimalik saavutada imelisi tulemusi. Niisiis, kui peaksin ikkagi lemmiku välja tooma, oleks selleks «Stalker».