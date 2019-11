Klipp filmist «Väikesed naised»: Romantikust kosilane kuuleb vettpidavaid põhjendusi, miks abikaasa rikkuse järgi tuleb valida

Marchi õed on neli noort naist, kes on võtnud nõuks ise oma elu üle otsustada. Gerwigi versioon sellest armastatud loost on ühtlasi ajatu kui ka tänapäevane, heites samas ka pilgu tüdrukute ellu ajastul, mil igasugune isiklik ja majanduslik vabadus naiste jaoks veel mõeldamatu oli.

Filmist ilmus äsja üks filmiklipp, mis annab hästi aimu sellest, missugune oli pragmaatilise noorima õe Amy mõttemaailm ning seisukoht seoses abielu ja tema enda tulevikuga: «Olen alati teadnud, et abiellun rikkusesse. See on majanduslik tehing,» selgitab ta oma kosilasele, kes romantikuna leiab, et abielluda tuleks ikkagi armastusest. Amy põhjendus peab aga vett: kui ise raha teenida naine ei saa – ning abielluda tuleb seega igal juhul –, ja kui ka saaks, siis kuuluks raha automaatselt abikaasale ja naine on ikkagi paljas nagu püksinööp, siis on ainuke loogiline käik võtta abielu kui äritehingut ning teha see tehing võimalikult kasumlikult.