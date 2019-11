Kustuta seda tralli, kõva mees! Pritsumeestel tuleb perekomöödias «Ära mängi tulega» metsikut lastekarja ohjeldada

Peagi saab selgeks, et omal moel on ummikus ka uljad kangelased ise. Jake, kes on küll vapraim tuletõrjuja ja suurepärane pealik, on täiesti lootusetu äpu isiklikes asjades, eriti neis, mis puudutavad vastassugu. Lobamokast ja hüsteerilisest Rodrigost (John Leguizamo) paistab olevat rohkem tülinat, kui abi ning hiiglasekasvu Axe (Tyler Mane) on arusaamatu tummahammas, kes üle ühe silbi suust ei poeta.