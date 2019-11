Megamärul Kanal 2s: Unusta kummivilin! Dwayne Johnson tõmbab «Kiired ja vihased 7» möllus leegiheitja välja

Domi (Vin Diesel) ja Briani (Paul Walker) komando on USAsse tagasi pöördunud ning üritab kohaneda seaduskuuleka ja rahuliku elustiiliga, mis mõjub kohati lausa koomiliselt. Seda rahu on otsustanud rikkuda külmavereline eks-eriüksuslasest kurjategija Deckard Shaw (Jason Statham). Et Shaw’d tabada, pöördub Dom kõrgetasemelise valitsusagendi (Kurt Russell) poole ning teeb mõlemale kasuliku diili. Algab globaalne jaht ning seekord pannakse rehvid suitsema nii Abu Dhabis, Los Angeleses, Tokyos kui ka Aserbaidžaanis.