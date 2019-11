Tarantino avaldas saladuse, mis tõestab, et täna 45-aastaseks saav DiCaprio väärib Oscarit

DiCaprio, kes kehastab filmis aeguvat telekauboid Rick Daltonit, on sunnitud ajaga kaasas käima ning muutma nii oma väljakujunenud näitlemisstiili kui ka välimust, kui soovib mitte ajaloo prügikasti sattuda, nagu paljud enne teda. Üks filmi parimaid stseene filmis ongi see, kus Daltonil kaamera ees pidevalt tekst meelest läheb ning tal oma seestmist ahastust varjata tuleb. Eriti meeldejääv on aga stseen, kus ta ebaõnnestunud võttelt oma treilerisse naaseb ning seal suurest frustratsioonist ja enesehaletsusest iseenda peale vihahoo saab.

Tuleb välja, et see kõik oleks olnud olemata, sest Tarantino käsikirjas oli ette nähtud kõik hoopis teisiti ning stseenid said teoks tänu DiCaprio soovile improviseerida.



«Kuna seda polnud käsikirjas, siis me ei harjutanud seda ega midagi,» ütles Tarantino ühel New Beverly kinos toimunud kinoseansi järel toimunud kohtumisel publikuga, vahendab IndieWire. «Leo peas oli kõik valmis mõeldud. Ta ütles mulle, et Rickil peab võte nässu minema ja tal peab olema kriis, millest ta peab suutma üle saada,» meenutas lavastaja.

Nii sai samast stseenist filmitud kaks versiooni: ühes tehti käsikirja järgi ning teises läks Daltonil võttel tekst muudkui sassi, kuigi ta eelmisel õhtul viskit juures seda muudkui tuupis ja peast oleks pidanud teadma. Lõpuks jõudiski filmi just see stseen, milles tehti nagu DiCaprio tahtis ja stseen sai suurepärane. Küll aga ei tulnud see vaevata: Tarantino ütles, et pole kunagi näinud DiCapriot võttel nii närvis olevat kui sel päeval, kuna tegu oli improvisatsiooniga. Ometi olevat näitlejal olnud siiski, n-ö mille pealt mängida, sest tal endalgi olevat olnud sarnaseid halbu päevi, ehkki mitte päris sellise järellainetusega nagu treileris näha saab.

Treileris märatsemise stseen oli juba aga Tarantino idee, kes laenas selle Scorsese «Taksojuhist»: tegu on üksühele sama stseeniga, kus Travis Bickle (Robert De Niro) oma korteris laamendab.