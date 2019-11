Vaata kava: PÖFFi Moekino uurib maailma elustiili ja kultuuri kaudu

Programmi avab Itaalia režissööri Beniamino Barrese film «Minu ema kadumine» , mis vaatleb ilu läbi aja ja käsitleb soovide konflikti ema ja poja vahel. 1960ndate Itaalia supermodell Benedetta, kellest sai võitlev feminist, on otsustanud katkestada kõik sidemed tuttava maailmaga. Tema foto- ja videokunstnikust poeg soovib aga kokku panna portreefilmi, millele ema mõistagi vastu seisab.

Norra režissööride Benjamin Langelandi ja Stian Servossi filmi «Üks ja ainus Aurora» peategelane on Norra sensatsiooniline laulja ja laulukirjutaja Aurora Aksnes, kes tõusis juba 16-aastaselt tähelepanu keskpunkti. Nii nagu Aurora pole tavaline popmuusik, pole ka tema läbielamistest rääkiv film tavaline: see on teekond kunstniku kõige sügavamatesse hingesoppidesse.