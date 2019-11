Multikastaari kummaline saatus: Loe, kuidas Sojuzmultfilmi titehäälne näitlejanna endale nii veidra ande sai

Selleks oli eriliselt peenike titehääl, millega kõneles nii «Oota sa!» jänes (Zajets), Karlssoni-lugude Väikevend, unustamatu suurekõrvaline ning zooloogidele tundmatut liiki Tšeburaška ja veel paljud tegelased. Seesama hääl, mida selle imala armsuse tõttu omajagu kõhedakski võib pidada, laulis multikates ja muinasjutualbumitel laulukesi ning võis kohati sarnaneda samuti lapsehäälse Eesti oma nukunäitleja Ingrid Kivirähki («Tipp ja Täpp») peenikese tämbriga. Kes oli aga näitleja selle veidra hääle taga? See oli 8. detsembril 1929. aastal Peterburis sündinud Klara Rumjanova, kes vähem kui kuu aja pärast oleks saanud 90-aastaseks. Küll aga polnud naisel õnne elada isegi mitte 80-aastaseks: ta suri 2004. aastal rinnavähki, olles vaatamata oma unustamatule tööle ja erakordsele karjäärile täiesti üksik ning puruvaene.

Vastupidiselt igasugusele ootusele leiab inimene, kes hakkab peenikese häälega multikategelase jälgi ajama, eest lausa müstilise loo. 1947. aastal Moskvasse kolinud 17-aastane Klara oli vapustava lauluhäälega tüdruk, kes unistas vaid ühest: tõusta samasuguseks staariks nagu seda oli üle Nõukogude Liidu sensatsiooni vallandanud Ljubov Orlova. Ta suundus katsetele Tarkovski alma materisse ehk Üleliidulisse Riiklikku Kinematograafia Instituuti (ÜRKI) ning just nii vastuvõtukomisjonile teataski. Silmapaistvalt andekas tüdruk võeti hoobilt vastu ning ta asus õppima kooli «Panso» ehk Sergei Gerasimovi käe all, kelle järgi kool hiljem nimetati.



Teda hakati hüüdma «propelleriga tüdrukuks, kes laulab nagu mees», sest tema anne ei seisnenud siis kaugeltki mitte veel titehääles, vaid hoopis täiesti vastupidi: see uhke suure juukselehviga («propeller») neiu oli kontraalt ehk tal oli eriliselt madal hääl, millega ta suutis sõna otseses mõttes laulda nagu mees.