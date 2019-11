Vaata imelist muusikavideot: Ilmus kauaoodatud «Sipsiku» tunnuslugu ning selgusid osatäitjad

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saamas oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust.



Sipsiku toob suurele ekraanile mõned aastad tagasi animafilmiga «Suur maalritöö» palju publiku tähelepanu ja avalikkuse kiitust pälvinud rahvusvaheliselt tegutsev Eesti animastuudio A Film.

«Sipsik» FOTO: Vaata Filmi

Anu (Elo Mirt Oja) saab 6aastaseks ja tunneb oma elust rõõmu – tal on suur vend Mart, kes on tema parim sõber ning kellega koos on imetore mängida. Armastusest oma väikese õe vastu on Mart õmmelnud Anule sünnipäevaks kaltsunuku. Paraku saab nende idüll läbi, kui saabub 1. september ja Mart läheb jälle kooli. Anu peab nüüd oma päevi ilma vennata veetma. Samuti on Mardile tekkinud uued sõbrad ja õe jaoks jääb aina vähem aega. Ühel hetkel, kui Anu tunneb end eriti üksiku ja õnnetuna, ärkab kaltsunukk Sipsik (Ott Sepp) nagu võluväel ellu. Vähemalt Anule tundub nii.

Nüüd on Anul silmi ainult Sipsiku jaoks. Nukuga koosveedetud tegemised haaravad tüdruku kogu tähelepanu ning kõrvale jäävad nii Mart kui ka ema ja isa. Pereliikmete muret Anu pärast märkab Sipsik, kes püüab õde-venda kokku viia. Ta mõtleb välja seikluse, mis peaks lapsi ühendama. Paraku tekib sellest vaid uus tüli. Nüüd peab Sipsik ennast tekkinud olukorras peasüüdlaseks ning teeb raske otsuse - ta läheb nende juurest ära, et tüdruk taas perekonnaga liita. Sipsiku kadumine murrab aga Anu südame.

Kui Mart avastab, et tema väike õde on valmis oma nuku leidmiseks tulest ja veest läbi minema, otsustab ta kõiki reegleid eirates Anu aidata. Koos asuvad õde ja vend Sipsikut otsima. Nii lapsed kui Sipsik satuvad ses suures seikluses mitmetesse keerulistesse olukordadesse ning kohtuvad igasugu isevärki tegelastega.

Sellest, kuidas kuulus raamatutegelane hakkab filmis välja nägema ja kõlama, saab aimu äsja ilmunud filmi muusikavideost «Sõprade laul». Ewert Sundja poolt loodud laulu esitab Sipsikule hääle ja hinge andnud armastatud Eesti näitleja Ott Sepp. Anu rollis on Sipsiku duetipartneriks Elo Mirt Oja. Nimelt on Sipsiku filmis kuus laulu, mille muusika autoriteks on Ewert Sundja ja Liina Sumera. Laulu sõnad on kirjutanud Eesti lastekirjanduse grand lady Leelo Tungal.