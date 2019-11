Mis sai 68 miljonist? Woody Allen ja Amazon matsid vaikselt sõjakirve maha

Nimelt kuulus eelnimetatud film nende nelja filmi sekka, mille osas oli Allenil Amazoniga levitamisleping, millest aga viimane seoses #metoo kampaaniaga otsustas taganeda, vahendab Variety. Kohtuasi on üleval olnud juba veebruarist alates ning reedel sai see viimati lahendatud, sedapuhku pooltevahelise kokkuleppe läbi.



Kokkuleppe tingimused teada ei ole, ent Alleni algne nõue ulatus 68 miljoni dollarini: Allen väitis, et Amazon oli temaga lepingut sõlmides teadlik teda saatvatest karmidest süüdistustest, milleks oli Alleni tütre Dylan Farrow väide, et isa teda vägistas, kui naine 7-aastane oli. Amazon omakorda põhjendas oma taganemist lepingust asjaoluga, et Allenist on saanud tema enda vastuoluliste avalike väljaütlemiste tõttu Hollywoodis paaria – muuhulgas kaitses mees ka Harvey Weinsteini, nimetades #metoo liikumist nõiajahiks.