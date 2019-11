Nädala uued filmid: Fordi ja Ferrari võidusõit, hobusevargus, tibispioonid, uus elu 63selt, võlukingad ja tappev õudustemaja

Koguperefilm «Seitse pöialpoissi» ( Red Shoes and Seven Dwarfs ) keerab klassikalisele «Lumivalgekese» muinasjutule humoorika vindi peale ning sünnib täiesti uus lugu.

Muinasjutusaarel on sõna otseses mõttes üks tosinast inimesest prints või printsess. Saare tosinaist printsidest parimateks peetakse erilist rühma, keda kutsutakse Kartmatuks Seitsmeks (K7). Nende hulka kuuluv prints Merlin asub otsima kuningriigi kõige kaunimat printsessi, kellesse ta võiks armuda. Ilusa printsessi lohe käest päästmine on seitsmele printsile ju käkitegu, kuid seekord nad eksivad. Printsess polegi selline iludus, kelleks K7 printsid teda pidasid. Nad narrivad ja alandavad inetut haldjaprintsessi, kes paneb printsidele vihahoos peale needuse, mida saab murda vaid kuningriigi kõige ilusama tüdruku suudlus. Kord kartmatud seitse printsi peavad nüüd elama kui seitse pöialpoissi, kes asuvad needusest vabanemiseks võimatut ülesannet täitma.

On 1999. aasta november. 67-aastane Trond elab äsja leitud üksinduses ja teda ootab ees vanaaastaõhtu üksinda veetmine. Kui saabub talv, avastab ta, et tal on naaber, mees, keda Trond teadis juba aastal 1948. See oli tolle aasta suvel, kui Trond sai 15 ja tema isa valmistas teda ette kandma oma eesseisva reetmise ja kadumise taaka... See oli ka see suvi, kui Trond sai täiskasvanuks ja sai tundma seda naist, keda ta armastas. Sama naist, kellega Trondi isa valmistus oma elu veetma.