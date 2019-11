Peaosas suurepärane Elisabeth Moss! Põnevikus «Nähtamatu mees» ajab naist hulluks eks, keda keegi ei näe

Austraalia ja USA koostöös valminud õudus- ja ulmepõnevikus tuleb Cecilial (Moss) toime tulla kohutava ja kummalise olukorraga: tema sotsiopaadist ekskallim tapab end ära ning jätab naisele päranduseks terve varanduse. Seda aga üsnes tingimusel, et naine suudab täie mõistuse juurde jääda. See mis järgneb, paneb aga kõiki arvama, et naine on hulluks läinud: teda hakkavad saatma ohtlikud kokkusattumused, mille põhjustajaks näib olevat poltergeisti kombel nähtamatuna naise elu põrguks tegev psühhoeks.