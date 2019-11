Filmikägu: Külas «Ühemeheshow» naiskond ning saates Eesti esimene suurem Apple+ ülevaade

«Kutsusime külla komöödiafilmiga «Ühemeheshow» seotud naised. Filmi produtsendi Aet Laigu ja peategelase Chucki tüdruksõpra kehastava Marta Laane. Kuidas film üldse alguse sai ja miks tahaks Marta filmile järge, kuulete saatest. Nudimata versiooni kuulajatele (podcasti uncut versioon – toim.) on boonuseks ilmselt Eesti esimene ülevaade Apple TV+ voogedastusteenuse sarjadest, mille suurimaks eeliseks teiste sarnaste välismaiste teenuste ees on eestikeelsed subtiitrid. Uudistes on jutuks jabur soov digitaalselt taaselustada James Dean, «Fantastiliste elukate» järg läheb võttesse Brasiilias ja Bee Gees'ist rääkiv film on saanud omale väärika stsenaristi. Sekka ka värskeid sõnumeid Batmani ja Sipelgamehe filmide kohta. Uutest filmidest tulevad jutuks «Midway lahing», «Sõnum», «Üheksas ohver», «Lõbustuspark» ja «Doktor Uni»,» tutvustavad saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.