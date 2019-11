Eeter juba detsembris: Tambet Tuisk mängib Eesti luure teemalise spioonipõneviku «Reetur» peaosas

Seriaali pilootosa näeb ilmavalgust 25. novembril PÖFFil. «Jälgime PÖFFis suure põnevusega Elisa arenguid, mis on lisaks kvaliteetse sisu näitamisele jõudmas nüüd ka Eestis emaettevõtte eeskujul selle tootmiseni. Festival toetab kahe käega iga sammu, mis rikastab meie sarjatööstust ja kergitab selle taset. Lisaks on ülimalt soe tunne ekraanil näha näitlejaid, kes kõik on mänginud PÖFFil esilinastunud või auhindu võitnud filmides nagu «Must alpinist», «Eia jõulud Tondikakul», «Rehepapp», «Päevad, mis ajasid segadusse»,» sõnas filmifestivali direktor Tiina Lokk-Tramberg.

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili sõnab, et «Reeturi» sarnast kodumaist seriaali pole varem teleekraanil nähtud: «Kuigi sarja läbivaks teemaks on ülimalt põnev kassi-hiire mäng võõrriigi luuraja ja meie vastuluure vahel, kätkeb «Reetur» ka peategelase ja tema lähedaste vahelisi inimsuhteid, kust samuti ei puudu reetmine ega noa selga löömine. Seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses.»

Tõsielulistest sündmustest inspireeritud lugu räägib Eestis tegutsevast riigireeturist 2000. aastate algul – ajal mil Eesti oli liitumas NATO ja Euroopa Liiduga ning muutus Vene luure jaoks ülioluliseks sihtmärgiks. Seriaali idee autor ja stsenaariumi konsultant on Andres Anvelt ning stsenarist oma ala vaieldamatu tipp Martin Algus, kelle sulest on kodumaine publik näinud hitte nagu «Miks mitte?!», «Sangarid», «Klassikokkutuleku» triloogia, «Nukumaja», «Luuraja ja luuletaja» jpt.

ETV programmijuht Marje Tõemäe ütleb, et iga uue draamasarja sünd on tänasel Eesti meediamaastikul väike ime: «Meil on väga hea meel olla sel korral selle sündmuse osaliseks koos Elisaga. «Reetur» on sari, mis kõnetab kindlasti iga eestlast.»