20 aastat kaine Jamie Lee Curtis meenutab tumedaid aegu: tegin koos isaga kokaiini

60-aastane näitlejanna meenutas aega, mil ta sai aru, et on lõplikult sõltlane ning peab oma elus kannapöörde tegema. Ta oli 40-aastane, 14 aastat sellest abikaasaks režissöör Christopher Guestiga ning emaks 12-aastasele Anniele ning 2-aastasele Thomasele. Ta oli juba võitnud oma Kuldgloobused ning tema teine lasteraamat oli just tõusnud New York Times'i bestselleriks. Oli tavaline 1998. aasta õhtu ning naine tegi seda, mida alati: oli oma koduköögis, valmistas perele õhtusööki ning kummutas suure veinilonksuga alla 5 kanget Vicodini valuvaigistitabletti. See oli tema saladus, mida ta oli suutnud varjata absoluutselt kõikide inimeste eest oma elus (välja arvatud arst, kes talle retsepte kirjutas) juba 10 aastat. Paraku oli ta unustanud, et nende pool külas peatus üks tuttav, kes sattus talle köögiuksel seistes peale. «Sa mõtled, et oled nii vägev ja glamuurne, aga tõde on see, et sa oled surnud. Sa oled surnud naine,» kuulis ta häält ütlemas. See oli tema sõltuvuse lõpp ja paranemise algus.