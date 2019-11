Vaata treilerit: Kes mängib võrgutavat Jolene'i? Kantridiiva Dolly Partoni lauludest valmib 8 romantilist filmi

Paljud ehk ei tea, kuid Dolly Partoni volüümika lauljatari imago taga on oluliselt laiema haardega ärinaine kui arvatakse: naisel on lisaks muusikatööstusele (tal on koguni oma Dollywoodi nimeline lõbustuspark) n-ö käpp juba aastaid sees ka filmi- ja telemaailmas. Näiteks tootis tema ettevõte Sandollar Productions Eestigi vaatajate seas 90ndate lõpus menukad seriaalid «Vampiiritapja Buffy» ja «Sabrina».



Viimasel ajal tegutseb Parton ettevõtte Dixie Pixie Production nime all, mis toodab Partoni elu ja muusika teemalisi telefilme. Kohe-kohe on välja tulemas naise hingeprojekt, mis jõuab 22. novembril Netflixi: 8-osaline sari «Dolly Parton's Heartstrings» («Dolly Partoni hingekeeled»), millest iga osa räägib ära ühe Partoni kuulsa laulu loo.