Põnevus Kanal 2s: Automärulis «Kiired ja vihased 6» ärkab Vin Dieseli endine armastus «surnuist» üles

Pärast seda, kui Dom (Vin Diesel) ja Brian (Paul Walker) eelmises osas Rio operatsiooniga kurikaelte impeeriumi kukutasid ja oma tiimile 100 miljonit taala teenisid, on bande mööda maailma laiali valgunud. Samal ajal on Hobbs (Dwayne Johnson) läbi 12 riigi tapvalt osavate maantee-palgasõdurite organisatsiooni taga ajanud. Selgub muide, et jahitavate juhi (Evans) parem käsi on Domi endine armastus ja seni teadaolevalt teises ilmas olnud Letty (Michelle Rodriguez). Ainus viis kriminaalid peatada on nad tänavail alistada. Hobbs teeb Domile ettepaneku eliittiim Londoni lahinguks taas kokku kutsuda, pakkudes vastutasuks kogu kambale armu andmist, nii et need saaksid kodudesse perede juurde naasta.