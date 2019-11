Kassahitt Kanal 2s: «Lemmikloomade salajane elu» paljastab karvaste ja suleliste kodanike rõõmud ja mured

Eestikeelse animafilmi tele-esilinastus! Ühes suures saginat täis Manhattani kortermajas saab päev tõeliselt alguse alles siis, kui maja kahejalgsed asukad on tööle ja kooli ära läinud. Just sel hetkel alustavad oma päeva igat sorti karvased ja sulelised lemmikud. Maja ägedaim kutt on nutikas terjeripoiss Max. Kuid ühel päeval toob perenaine Katie koju Duke’i – hiigelsuure räpase kodutu segaverelise karvanuustiku. Kui vastaline tandem satub New Yorgi ohtlikele tänavatele, peavad kutsud oma erimeelsused kõrvale heitma ning ühendama jõud nummi karvakera välimusega kurikavala jänku Snowballi vastu. Filmitegelastele annavad oma hääle eesti keeles Tõnn Lamp, Priit Võigemast, Piret Krumm, Evelin Võigemast, Tarvo Sõmer, Tarvo Krall, Jim Ashilevi, Mart Toome, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Saara Kadak jpt.