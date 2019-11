Kultusmärul Kanal 2s: «Ehast koiduni» ehk Clooney, Tarantino ja vampiirid lähevad Mehhikos baari

Seth (George Clooney) ja Richard (Quentin Tarantino) Gecko on kaks kurjategijatest venda, kes on Texase suurimad tagaotsitavad. Neil on vaja kohtuda Mehhikos Carlosega, kes hea summa eest pakuks neile varjupaika, seega võtavad nad pantvangi Fullerite perekonna, et nood aitaksid neid üle piiri. Mehhikos peatuvad nad stripibaaris Titty Twister, kuhu Carlos pidi hommikul saabuma. Selgub, et enamik baarisviibijatest on vampiirid ning saabub öö, mis näib põrgulikult pikk.