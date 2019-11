Vaatamisväärsus Kanal 2s: Johnny Depp ja Angelina Jolie mängivad põnevikus «Turist» kassi-hiire mängu

Itaaliasse reisiv ameeriklane Frank (Johnny Depp) tutvub rongis saatusliku kaunitari Elise'ga (Angelina Jolie). Frankile näib, et neil on tekkimas romantiline suhe, kuid armurõõmude asemel ootab teda Veneetsias hoopis metsik põgenemine. Elise pole nimelt päris see, kellena näib, ja sellesse kassi-hiire mängu on segatud nii erinevate riikide eriteenistused kui ka maffiaboss, kellelt Elise endine armuke hiiglasliku summa varastas.