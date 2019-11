Põnevusmärul professionaalsetest sukeldujatest, kes ei suuda keelduda pealtnäha süütust kuid tulusast pakkumisest. Sebastianil ja Danil on näpud nii põhjas kui veel olla saavad. Just siis soovib aga üks seltskond minna avastama Hawaii vete kauneid koralle. Kaugel eemal mandrist mõistavad aga sukeldujad, et siin ei ole tegemist rikaste lõbusõiduga. Lisaks tormiohule tuleb neil hakkama saada kriminaalidega, kelle ainsaks sooviks on leida Columbuse peidetud aare.