14 filmi teisest ilma otsast: PÖFFi fookuses on tänavu araabia maailm

«Ilmselt ei pruugi see olla esimene kord, kui Euroopas saab näha araabia filmide retrospektiivi, kuid julgen arvata, et tegu võib olla suurima araabia filmikunsti ülevaatekavaga, mida on linastatud Euroopa filmifestivalidel,» ütles programmi kokku pannud El Gouna filmifestivali juht Intishal Al Timimi.

«Sa sured kahekümneselt» FOTO: Foto: kaader filmist

14-filmist koosnev kava annab ülevaate viimase kümne aasta araabia filmikunstist. Just see on aeg, kui araabia film on kanda kinnitanud maailma suurimatel festivalidel. Koguni kuuel korral on kandideeritud parima mitteingliskeelse filmi Oscarile.

«Aadam» FOTO: Foto: kaader filmist

Festivali avab Maroko režissööri Maryam Touzani film «Aadam» – südantliigutav lugu valikutest, mille ees seisab vallaline rase naine konservatiivses araabia riigis. Film esilinastus suure menuga viimasel Cannes'i festivalil ja Maroko on esitanud selle ka Oscarile.

Valikusse kuulub terve hulk märgilisi ja rahvusvahelistel festivalidel auhinnatud teoseid. «Omar» ja «Theeb» on kandideerinud Oscarile. «Hedi» oli Berliini festivali parim debüütfilm ja võitis näitlemise Hõbekaru. «Barakah kohtub Barakah'ga» on Saudi Araabia esimene romantiline komöödia, «Iraagi odüsseia» 3D-dokumentaalfilm.

«Kuritöö on kõnelda puudest» FOTO: Foto: kaader filmist

Kõige uuematest töödest peetakse «Salajast haiglat», elust pommitamise eest maa alla kolinud Süüria mässuliste hospidalis, tänavu üheks dokumentalistika Oscari soosikuks. «Kuritöö on kõnelda puudest» – neli Sudaani kineasti üritavad vanuigi taastada filmitraditsiooni riigis, kus see diktatuuri tõttu on katkenud – valis Berliini festivali publik üheks oma lemmikuks. «Papicha» esindab tänavu Alžeeriat mitteingliskeelse filmi Oscari konkurentsis.

Valik on lai ka geograafiliselt: esindatud on nii Edela-Aasia kui Põhja-Aafrika araabia maad, sh sellised eksootilised filmiriigid nagu Sudaan ja Saudi Araabia.

Fookus saab teoks tänu El Gouna filmifestivalile. Eestisse on oodata ka esinduslikku araabia delegatsiooni.

PÖFFi piletid on müügil alates 8. novembrist.