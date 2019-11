Elizabeth Taylori uus eluloofilm räägib paljudest meestest ekraanisireeni elus, kellest kõmuveerud vaikisid

Kui oma elu jooksul 8 korda abielus olnud Elizabeth Taylori puhul ollakse enamasti vaimustatud naise vitaalsusest ja kirevast armuelust, siis tulevane eluloofilm vaatleb hoopiski naise panust mitte Hollywoodi kuldvarasse ja ajakirjade kõmuveergude mahlakusse, vaid aidsiaktivismi 1980ndatel, vahendab The Hollywood Reporter .

Eluloofilm hakkab kandma pealkirja «Eriline suhe» ( A Special Relationship ) ning selle lavastab Sundance'i filmifestivalil tuntust ja tunnustust kogunud naisrežissööride duo Bert & Bertie ( Troop Zero ). Loo kirjutab üles «Rentslimiljonäri» stsenarist Simon Beaufoy ning toodavad filmi «Kuninga kõne» produtsendid See-Saw Filmsist.

Keskseks teemaks on eluloofilmis Taylori sõprus tema isikliku assistendi Roger Walliga, kelle naine endale 80ndate keskel palkas. Tegu oli geimehega, kes kasvas üles vaesuses ning väga homofoobses keskkonnas. Nende vahel tekkis sõprus, mille tulemusena heitis Taylor end võitlusse homode õiguste ja aidsiennetuse eest, riskides oma maine ja suhetega ning seistes vastu ka USA valitsuse pimedusele ja ignorantsile seoses 1980ndatel lahvatanud aidsiepideemiaga.

Beaufoy käsikirjas ilmutab end ikooni staatusesse tõusnud Taylor naisena, kes tundis oma sõna kaalu ning võitles oma veendumuste eest, olles samal ajal esimene naine Hollywoodis, kes suutis end nii üles töötada, et teda võeti võrdselt Hollywoodi meestega ning ka maksti sama palju. Ometi ei teadnud paljud, et Taylor oli isiklikult seotud paljude aidsihaigetega, keda ta võttis koguni oma koduseinte vahele hoole alla ning pühendas suure osa oma ajast, et aidata neid, keda ühiskond toona oma kitsarinnalisuses põlgas.