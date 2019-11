Lady Gaga mängib Ridley Scotti uues filmis Guccide dünastiasse abiellunud rikkurist mõrtsuknaist

Maurizio Gucci oli Gucci moemaja rajaja Guccio Gucci lapselaps ning päratult rikas mees. Abikaasa Patriziaga abiellus ta aastal 1973, mil mees ise oli 24-aastane ning samuti ka pruut. Guccide perepea, Mauricio isa Rodolfo Gucci oli algusest peale pulmade vastu, kuna oli veendunud, et naine vaid raha peal väljas oli. Pulmad said teoks sellegipoolest ning paarile sündis kaks tütart, Allegra ja Alessandra. Naisest sai üle Itaalia tuntud seltskonnadaam ning glamuuritar, kes elas oma abikaasa perekonna kulul pillavat ja sädelevat elu.



1985. aastal jättis mees Patrizia noorema naise pärast maha: ütles, et läheb komandeeringusse, aga tagasi ei tulnudki. 1991. aastal paar lahutas, tuues naisele sisse küll kopsakad iga-aastased alimendid, ent see ei leevendanud ilmselt naise viha, sest 1995. aastal värbas naine palgamõrtsuka, et see eksabikaasale otsa peale teeks. Tellimus «toimetati kohale» mehe kontori ees Milanos 27. märtsil 1995 aastal: palgamõrvar lasi tööle saabuva 46-aastase Maurizio Gucci kolme lasuga sealsamas maha.



Patrizia Reggiani vahistati seoses oma mehe korraldamisega alles pea kaks aastat hiljem ning mõisteti siis 29 aastaks vangi. 2000. aastal õnnestus tütardel ema karistust paari aasta võrra vähendada, väites, et too polnud oma tegudes adekvaatne, mille põhjuseks 1992. aastal toimunud ajuoperatsioon, mille käigus naisel kasvaja eemaldati. 2011. aastal pakuti naisele vabavangla võimalust, mille käigus oleks ta saanud veidi enam vabadust nautida, ent meedias Mustaks Leseks tituleeritud mehetapja teatas, et pole elu sees tööd teinud ega kavatse sellega ka alustada.



Ta vabanes oktoobris 2016, olles karistusest ära kandnud 18 aastat. Vabanedes sai temast hoobilt rikas naine – nimelt oli tal 1993. aastal allikirjastatud leping iga-aastasteks enam kui miljoni euro suurusteks makseteks Gucci moemajalt, mis oli kohustatud samad maksed ka tagantjärele välja maksma, miljon eurot iga vangis istutud aasta eest.



Väidetavalt on Ridley Scottil olnud plaan Guccide pärija mõrvast filmi teha juba ammu ning varasemalt kaalus ta Patrizia rolli Angelina Jolie'd. Nüüd on aga teada, et rolli saab hetkel neljandat albumit salvestav Lady Gaga, kes möödunud auhinnahooajal oma «Täht on sündinud» rolli eest ohtralt tunnustatud sai.