Dramaatilises Vene põnevikus «Sõnum» võitleb süütuna vangis istunud mees armastuse ja kättemaksu nimel

27-aastane Ilja Gorjunov (Aleksander Petrov) veetis seitse aastat vanglas, lavastatuna süüdi narkoäris. Vabanedes saab mees aru, et endist elu, mida ta taga igatses, pole enam olemas. Kuigi ta trellide taga viibides kättemaksu ei ihanud, näib see nüüd ainsa mõeldava võimalusena. Politseinik (Ivan Jankovski), kelle süü läbi ta vabaduse kaotas, peab selle eest tasuma!



Pingelise põnevusfilmi «Sõnum» peaosas on idanaabrite superstaar Aleksandr Petrov («Sangar», «T-34»). Lisaks talle teevad kaasa Kristina Asmus («Dublant»), Ivan Jankovski («Piiritu armastus»), Kirill Nagiev («Brigaad»), Sofia Ozerova ja paljud teised. Filmi lavastas Klim Šipenko («Saljut-7: Päästemissioon»), stsenaariumi kirjutas üks arvutimängu «Metro 2033» loojatest Dmitri Gluhhovski oma menuromaani alusel.